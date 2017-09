Bagda 27/09/2017 | 15h27

O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi exigiu nesta quarta-feira a anulação do resultado do referendo de independência organizado na segunda-feira no Curdistão e outras regiões em disputa com Bagdá.

"O referendo deve ser anulado e deve começar um diálogo no âmbito da Constituição. Não falaremos jamais do resultado do referendo", declarou aos deputados do Parlamento iraquiano.

* AFP