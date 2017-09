Reservas de petróleo nos EUA têm queda surpreendente

Nova York 27/09/2017 | 15h28

Após uma forte alta depois do furacão Harvey, as reservas de petróleo nos Estados Unidos caíram na última semana, contrariando a expectativa dos especialistas - de acordo com dados publicados pelo Departamento de Energia nesta quarta-feira (27).

Na semana encerrada em 22 de setembro, as reservas comerciais de petróleo caíram 1,8 milhão de barris para ficar em 471 milhões, quando analistas consultados pela agência Bloomberg estimavam uma alta média de 3,1 milhões de barris.

As reservas de gasolina aumentaram em 1,1 milhão de barris, contra os cálculos dos especialistas que antecipavam queda de 750 mil barris.

Já os produtos destilados caíram em 800 mil barris, ou seja, menos do que a redução de 2,05 milhões estimada pelos analistas.

A cotação do petróleo avançou um pouco após a publicação do informe, e o barril de "light sweet crude" (WTI) para distribuição em outubro subia 24 centavos, a 52,12 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex), até as 14h40 GMT (11h40 em Brasília).

* AFP