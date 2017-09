Rússia destrói hoje suas últimas armas químicas, anuncia Putin

Moscou 27/09/2017 | 15h28

O presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia destruirá, nesta quarta-feira (27), suas últimas reservas de armas químicas, herdadas da época da Guerra Fria.

"Hoje, as últimas reservas de armas químicas do arsenal russo serão destruídas", declarou Putin, de acordo com as agências de notícias russas, acrescentando que os Estados Unidos "infelizmente, não cumprem suas obrigações" na matéria.

A Organização para Proibição de Armas Químicas (Opaq) comemorou o anúncio e felicitou a Rússia.

"O encerramento do programa de destruição verificada das armas químicas da Rússia é uma etapa importante, visando a atingir as metas da Convenção sobre Armas Químicas", declarou o diretor-geral da Opaq, Ahmet Üzümcü, em um comunicado, mencionando quase 40.000 toneladas de armas químicas.

* AFP