Rússia vai cooperar com os EUA na construção de nova estação espacial lunar

Moscou 27/09/2017 | 15h27

A agência espacial russa Roskosmos anunciou nesta quarta-feira que assinou um acordo com a Nasa para cooperar no projeto americano de construção de uma estação orbital em torno da Lua dentro do programa "Deep Space Gateway" (Portal do Espaço Profundo).

"Roskosmos e Nasa confirmaram sua intenção de utilizar a Estação Espacial Internacional como base para uma exploração mais profunda do espaço e para cooperar dentro do programa lunar internacional: a criação da plataforma 'Deep Space Gateway'", anunciou a Roskosmos em um comunicado.

* AFP