Seis feridos em ataque com ácido em Londres

Londres 24/09/2017 | 09h45

Seis pessoas ficaram feridas no sábado à noite em Londres durante uma briga entre dois grupos de homens, informou a polícia britânica, que prendeu um suspeito.

"O que parecia ataques aleatórios acabou por ser, após maiores verificações, um incidente envolvendo dois grupos de homens", afirmou Ade Adekkan, chefe da polícia de Newham, bairro do leste de Londres.

O detido é um adolescente de 15 anos.

Testemunhas citadas pela agência Press Association relataram que viram pessoas em pânico após o incidente, temendo um ataque indiscriminado, em uma cidade que sofreu vários ataques nos últimos meses.

A polícia informou que uma "substância tóxica" foi lançada durante uma briga pouco antes das 20h00 em um shopping center em Stratford, perto do Estádio Olímpico.

"Seis homens ficaram feridos", mas não correm risco de morte, acrescentou.

No ano passado foram registrados 431 ataques com ácido em Londres, dos quais 398 ocorreram no bairro de Newham no Stratford Center.

jwp/gm.zm/mr

* AFP