Semana de Moda de Paris chega ao metrô com desfile na hora do rush

Paris 29/09/2017 | 21h17

Quem disse que os desfiles de moda são para as elites? Uma marca de Berlim decidiu improvisar nessa sexta-feira (29), montando uma passarela no metrô de Paris, em plena hora do rush, para surpresa dos passageiros.

A estilista Andra Dumitrascu explicou que, por conta da organização do evento, não pode utilizar o Museu de Arte Contemporânea Centro Georges Pompidou, como começou a se planejar e, então, teve de encontrar uma solução em dois dias.

"Não gostava da ideia de fazer (o desfile) na rua. Então, pensei que uma estação de metrô era um lugar melhor. Gosto da adrenalina, da instabilidade da situação", disse a estilita de origem romena em entrevista à AFP.

Decidiu mostrar sua proposta na estação de Rambuteau, sem pedir autorização às autoridades.

"Valeu a pena correr esse risco", disse a estilista, que estudou moda em Viena, abriu uma loja multimarcas em Berlim e, em 2016, conseguiu lançar sua própria marca.

O espetáculo durou poucos minutos, intervalo no qual os organizadores tiveram de abrir espaço na plataforma. O som ambiente evocava uma fábrica, enquanto as modelos avançavam entre os passageiros.

Em um momento, confundiam-se modelos, passageiros e assistentes, todos filmando em seus celulares.

Batizada de "kebaby", essa coleção primavera-verão 2018 apresentou uma imagem de juventude de origens diversas, com um guarda-roupa misturado de influências esportivas.

Esse universo evocou as festas rave, mas também os looks islâmicos, com uma roupa unissex usada por garotas com a cabeça raspada e homens maquiados.

* AFP