Seul pede que Washington 'evite escalada maior' com Coreia do Norte

Washington 25/09/2017 | 18h30

A Coreia do Sul exortou os Estados Unidos nesta segunda-feira a "evitar uma escalada maior das tensões" com a Coreia do Norte, após Pyongyang acusar o presidente americano, Donald Trump, de "declarar guerra" ao país.

"É muito provável que a Coreia do Norte faça outras provocações e é imprescindível que nós, Coreia e Estados Unidos, administremos esta situação (...) para evitar uma escalada maior das tensões ou qualquer tipo de choque militar acidental que possa fugir rapidamente do controle", declarou o ministro sul-coreano das Relações Exteriores, Kang Kyung-wha, em discurso em Washington.

* AFP