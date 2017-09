Trump anuncia que viajará a Porto Rico

Washington 26/09/2017 | 15h20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que viajará a Porto Rico em uma semana, em meio a críticas pela demora de Washington em atender a ilha, arrasada pelo furacão Maria.

"Porto Rico está com grandes problemas com inundações e desabamentos, e estamos buscando pessoas", disse Trump. "Irei a Porto Rico na terça-feira", anunciou, acrescentando que poderá fazer uma escala nas ilhas Virgens, que também foi severamente afetada pelo furacão.

"Porto Rico é muito importante para mim. Sou de Nova York, de modo que conheço muitos porta-riquenhos. São pessoas excepções".

"Temos mandado enormes quantidades de alimentos e água", acrescentou.

O furacão Irma já havia atingido Porto Rico severamente, mas Maria teve um impacto devastador sobre a infraestrutura do território. Grande parte dos porto-riquenhos ainda está sem luz elétrica.

Na segunda-feira, já em meio a fortes críticas na imprensa pela demora em atender a catástrofe em Porto Rico, Trump recorreu ao Twitter para tratar do assunto.

Segundo Trump, os estados do Texas e da Flórida, também afetados pelos furações, "estão reagindo bem, mas Porto Rico, que já estava sofrendo com uma infraestrutura insuficiente e com uma enorme dívida, está com graves problemas".

Na segunda-feira, o governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, manifestou sua preocupação com a possibilidade de uma "crise humanitária" nesse território se Washington não tomasse "medidas imediatas".

Nesta terça-feira, a legisladora americana Nydia Velázquez, que representa comunidades com forte presença de porto-riquenhos no Brooklyn, disse que "Porto Rico está separada do resto do mundo".

* AFP