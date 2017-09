Trump felicita Merkel por vitória quatro dias após eleição

Washington 28/09/2017 | 23h07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou nesta quinta-feira para a chanceler alemã, Angela Merkel, para cumprimentá-la pela vitória nas eleições legislativas, quatro dias após a votação.

Trump tem mantido uma difícil relação com Merkel, à frente do governo alemão por 12 anos e que manifesta abertamente suas divergências com as políticas do presidente americano.

O presidente cumprimentou Merkel e lhe desejou "boa sorte na formação de seu governo", informou a Casa Branca.

Trump também destacou os "profundos laços" entre Washington e Berlim e "o compromisso dos Estados Unidos com a forte e antiga aliança com o governo e o povo alemão".

O acordo nuclear com o Irã, firmado em 2015 entre Teerã e seis potências (entre elas Estados Unidos e Alemanha), foi um dos temas discutidos durante o telefonema.

Os dois líderes também conversaram sobre a importância de livrar a Coreia do Norte das armas nucleares de forma pacífica.

Há uma semana, Merkel expressou seu "total desacordo" com Trump sobre esta questão.

* AFP