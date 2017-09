Venezuela acusa EUA de "terrorismo psicológico" após nova sanção

Caracas 25/09/2017 | 12h21

A Venezuela acusou nesta segunda-feira os Estados Unidos de exercer "terrorismo psicológico" para forçar uma mudança de governo, depois de ter sido incluída em uma lista de países com restrições para viajar ao território americano.

"Estes tipos de listas (...) são incompatíveis com o direito internacional e constituem em si uma forma de terrorismo psicológico e político", denunciou a chancelaria em um comunicado.

O texto acrescenta que a media busca "exercer pressão sobre as instituições do Estado venezuelano e os pretensos funcionários sancionados (...) para coagir ou forçar uma mudança de governo venezuelano".

Venezuela, Coreia do Norte e Chade foram incluídos no domingo em uma nova lista de países com proibição de viagens aos Estados Unidos por sua por sua pouca segurança ou falta de cooperação com Washington, de acordo com um decreto do presidente Donald Trump.

Washington impôs uma proibição total de viagens aos cidadãos da Coreia do Norte e do Chade, enquanto as restrições para a Venezuela se limitam aos funcionários de uma longa lista de órgãos governamentais e seus familiares.

A nova norma impõe processos especiais de controle para "detectar tentativas de entrada nos Estados Unidos por terroristas ou outras ameaças à segurança pública".

No caso específico da Venezuela, o documento assinado por Trump destaca que o país sul-americano adotou o parâmetros impostos pelo Departamento de Segurança Interna (DHS), mas afirma que que Caracas "não coopera na verificação se seus cidadãos representam uma ameaça à segurança nacional ou à segurança pública".

* AFP