Venezuela e Coreia do Norte entre os países com proibição de viagens para EUA

Washington 24/09/2017 | 21h05

Venezuela, Coreia do Norte e Chade foram incluídos neste domingo em uma nova lista de países com proibição de viagens para os Estados Unidos por sua pouca segurança ou falta de cooperação com as autoridades americanas, informou o governo.

Washington impôs uma proibição total de viagens aos cidadãos da Coreia do Norte e do Chade, enquanto as restrições para a Venezuela se limitam aos funcionários de uma longa lista de órgãos governamentais e seus familiares.

O Sudão, um dos seis países de maioria muçulmana incluídos originalmente na lista de proibição de viagens, foi removido, deixando somente oito nações impedidas totalmente ou parcialmente de viajar para os Estados Unidos.

Os outros países incluídos na proibição são Irã, Líbia, Síria, Somália e Iêmen.

* AFP