Erbil 28/09/2017 | 06h12

Todos os voos internacionais a partir e com destino a Erbil, capital do Curdistão iraquiano, serão suspensos a partir de sexta-feira à noite, após uma decisão do governo do Iraque.

A suspensão começará às 18H00 locais de sexta-feira (12H00 de Brasília), anunciou a diretora do aeroporto de Erbil, Talar Faiq Saleh.

* AFP