Wall Street fecha em alta

Nova York 28/09/2017 | 18h52

Wall Street teve leve alta nesta quinta-feira (28), e o S&P 500 registrou novo recorde, apesar do arrefecimento da euforia provocada pelo projeto de reforma fiscal do presidente americano, Donald Trump.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,18%, a 22.381,20 unidades, o tecnológico Nasdaq ficou estável em 6.453,45 unidades e o S&P 500 avançou 0,12%, chegando a 2.510,06 unidades, uma pontuação nunca antes alcançada.

As ações dispararam nesta quarta-feira logo após os republicanos apresentarem o projeto tributário que inclui reduzir de 35% a 20% os impostos das empresas.

Apesar de a iniciativa já ser muito esperada pelos mercados, nesta quinta prevaleceu a ideia de que ela vai demorar para ser negociada no Congresso.

No mercado de títulos, até as 20H15 GMT (17H15 em Brasília), o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caía a 2,309%, ante 2,311% do fechamento anterior, e o dos bônus a 30 anos subia a 2,869%, contra 2,863% de quarta-feira.

* AFP