Wall Street fecha em queda

Nova York 25/09/2017 | 18h41

Wall Street fechou em queda nesta segunda-feira, com o recuo das ações tecnológicas e o retorno das tensões com a Coreia do Norte.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,24%, a 22.296,09 unidades, o tecnológico Nasdaq recuou 0,88%, a 6.370,59 unidades e o S&P 500 teve queda 0,22%, a 2.496,66 unidades.

Adam Sarham, da 50 Parks Investment, disse que houve um redirecionamento de investimentos que prejudicou as empresas tecnológicas.

"As ações das tecnológicas continuaram baixando como na semana passada enquanto os preços de outros ativos que estavam subvalorizados subiram", acrescentou.

As ações tecnológicas agrupadas no S&P tiveram uma queda acumulada de 1,42%. A Apple recuou 0,88%.

Acompanhando a alta do petróleo, os preços das ações do setor de energia do S&P 500 também subiu.

Os investidores estão preocupados pelo retorno das tensões entre Washington e Pyongyang. A Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de lhe ter declarado guerra. A Casa Branca disse que essa afirmação é "absurda"

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu a 2,217% contra 2,250% de sexta-feira e o dos bônus a 30 anos recuou para 2,762%, de 2,780% na última sessão.

* AFP