Wolfgang Schäuble deixará o ministério alemão das Finanças

Berlim 27/09/2017 | 15h28

O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, deixará o cargo para assumir a presidência da Câmara dos Deputados, indicou nesta quarta-feira à AFP uma fonte de seu partido, a União Democrata Cristã (CDU).

Schäuble, de 75 anos, titular da pasta há oito anos, aceitou ocupar a presidência da Câmara depois do resultado ruim dos conservadores alemães nas legislativas de domingo, segundo a mesma fonte.

Fiel à chanceler Angela Merkel, Schäuble foi pressionado nos últimos dias por pessoas próximas para deixar o ministério no futuro governo alemão.

A formação do novo Executivo será muito complexa porque os conservadores precisam do apoio não apenas dos liberais do FDP, que aspiram a pasta das Finanças, como também dos ecologistas.

O até agora ministro simboliza na Alemanha o rigor orçamentário, mas no resto da Europa é considerado por muitos excessivamente ortodoxo e pouco flexível em termos de finanças públicas.

Schäuble defendeu a saída da Grécia da zona do euro em 2015, em plena crise da dívida.

* AFP