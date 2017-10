Após referendo, bancos catalães caem mais de 3% na bolsa de Madri

Madri 02/10/2017 | 13h02

Os dois principais bancos catalães, Caixa Bank e Banco Sabadell, tiveram forte queda na manhã desta segunda-feira (2) na bolsa de Madri, no dia seguinte ao referendo de independência proibido na Catalunha.

Às 11H05 locais, as ações do Caixa Bank recuavam 3,42%, a 4,10 euros, e as do Banco Sabadell, 4,70%, a 1,68 euro, dentro do índice Ibex 35, que também caía 1,13%.

Os demais bancos espanhóis também tinham queda, mas menos abrupta. O Santander perdia 1,95%, a 5,79 euros, e o BBVA, 1,79%, a 7,43 euros.

Segundo o Executivo catalão, o sim a um "Estado independente em forma de república" ganhou com 90% - 2,02 milhões de votos -, e uma taxa de participação de 42,3%.

O presidente regional, Carles Puigdemont, garantiu que, com isso, os catalães "ganharam o direito e ter um Estado independente" da Espanha.

* AFP