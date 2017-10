Atirador de Las Vegas montou arsenal de forma fácil e legal

Washington 03/10/2017 | 20h42

Vinte e três armas em seu quarto de hotel e outras 19 em sua casa. Muitas munições e dispositivos que transformam fuzis de assalto em armas automáticas que disparavam como metralhadoras.

Nos Estados Unidos, e particularmente em estados como Nevada, é fácil possuir um arsenal desse tipo. E totalmente legal.

Embora o país seja conhecido por ter leis flexíveis sobre as armas, existem restrições às compras de várias pistolas. Mas se alguém quiser juntar um arsenal de fuzis como o de Paddock, pode fazer isso tranquilamente, sem que ninguém tome conhecimento.

A maior parte da venda de armas é feita através de vendedores com licenças federais pelas quais os compradores são submetidos a uma revisão de antecedentes penais. O FBI compara seus nomes com três bases de dados criminais.

Essas bases de dados nem sempre são perfeitas, pois dependem do levantamento de informação, às vezes irregular, dos Estados. Dylan Roof, o supremacista branco que matou nove negros em uma igreja em Charleston, Carolina do Sul, em junho de 2015, burlou os controles e adquiriu uma pistola poucas semanas antes, apesar de ter sido condenado por drogas.

- Desapercebido -

Mas se uma pessoa não tem uma história criminal - e Paddock evidentemente não gerou alarde - pode comprar quantas armas quiser.

Laura Cutilletta, diretora legal no Law Center to Prevent Gun Violence (Centro Legal para Prevenir Violência de Armas), diz que existem alguns controles.

Os vendedores acreditados, responsáveis por aproximadamente 60% de todas as transações, devem reportar as vendas de múltiplas armas ao Órgão federal para o Controle de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo (ATF). "Múltiplo" se refere a duas ou mais armas a um mesmo comprador em menos de cinco dias úteis.

Ainda nesse caso, "não se requer que as autoridades investiguem", disse Cutiletta.

Três estados - Califórnia, Nova York e Nova Jersey - proíbem vendas de mais de uma pistola em períodos de entre 30 e 90 dias.

Fora isso, o país é um mercado aberto que exime vendedores privados de armas usadas de comprovar os antecedentes penais, e permite sem restrições as compras de armas longas.

Em Nevada, onde as leis liberais sobre sexo e jogo se estendem às armas, teria sido fácil para Paddock acumular todo seu arsenal sem chamar atenção.

"Não tinha como o ATF e o FBI saberem", disse Cutiletta.

- Fácil conversão a automática -

O que chamou a atenção no massacre de domingo, quando Paddock apontou seus fuzis contra uma multidão de 22.000 pessoas em um show de música country, foi a rapidez das rajadas.

Segundo as investigações, o aposentado rico de 64 anos modificou alguns de seus fuzis de assalto para que disparassem rajadas de centenas de balas por minuto.

A venda de armas automáticas para uso civil é proibida nos Estados Unidos, mas é fácil reconverter fuzis de assalto AR-15, AK-47 e seus similares de armas semiautomáticas para automáticas.

Por 40 dólares é possível comprar uma pequena manivela que se ajusta ao gatilho e permite disparar até três ou quatro vezes mais com cada giro, significativamente mais rápido do que usando o dedo para puxar o gatilho.

Por 99 dólares, se pode adquirir um "bump stock", uma mecanismo que aciona o gatilho com o recuo da arma para que siga disparando de forma intermitente, a até 600 tiros por minuto.

As manivelas e os "bump stock" são completamente legais, e vêm com certificados do ATF de que não constituem uma conversão ilegal de armas. O delegado de Las Vegas, Joseph Lombardo, confirmou que Paddock usou pelo menos um "bump stock".

Fotografias vazadas da cena do crime reforçam as informações da imprensa, de que o atirador tinha muita munição. Essa parte do negócio também é pouco regulada, e as restrições só envolvem um certo tipo de munição, como balas que podem perfurar estruturas blindadas.

* AFP