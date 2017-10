Bombardeio da coalizão liderada pelos EUA mata 18 civis em Raqa

Beirute 03/10/2017 | 11h47

Pelo menos 18 civis foram mortos nesta terça-feira em um bombardeio da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos no norte de Raqa, onde estão entrincheirados os últimos combatentes do grupo Estado Islâmico (EI), informou uma ONG.

"Os civis estavam pegando água perto do estádio municipal, ao norte de Raqa, no momento do bombardeio", explicou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Entre os 18 mortos estão quatro crianças, de acordo com o OSDH.

O ataque ocorreu em uma área de onde os jihadistas do EI se retiraram, mas que ainda não está sob controle das Forças Democráticas Sírias (FDS), a aliança curdo-árabe que combate o EI com o apoio dos Estados Unidos.

Raqa, a capital do Estado Islâmico na Síria, está sem água corrente devido à destruição das canalizações pelos bombardeios.

No início de agosto, a coalizão assumiu a responsabilidade pela morte de 735 civis em ataques aéreos na Síria e no Iraque desde 2014.

No entanto, várias organizações humanitárias consideram que este número subestima grosseiramente o número real de vítimas.

lar/ram/tp.zm/age/mr

* AFP