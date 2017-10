Companheira do atirador de Las Vegas é uma avó australiana

Sydney 03/10/2017 | 06h42

A "companheira frequente" do atirador de Las Vegas Stephen Paddock é uma australiana que se mudou há 20 anos para os Estados Unidos para trabalhar nos cassinos, informou nesta terça-feira o governo da Austrália.

Marilou Danley, de 62 anos, despertou em um primeiro momento o interesse dos investigadores, mas a polícia rapidamente descartou seu envolvimento na chacina que deixou 59 mortos e mais de 500 feridos.

As autoridades americanas indicaram que a mulher estava fora do país quando Paddock, um contador aposentado de 64 anos, abriu fogo de seu quarto no 32º andar de um hotel contra a multidão que assistia a um festival de música.

A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Julie Bishop, afirmou à imprensa que as autoridades americanas estão em contato com o governo de Canberra a respeito de Marilou Danley.

"Há informações da imprensa que indicam que o documento de identidade dela foi utilizado para reservar o quarto de hotel. A Austrália apoiará as autoridades dos Estados Unidos em sua investigação (...) mas não tivemos contato direto com Marilou Danley", disse.

De acordo com a imprensa americana e algumas autoridades, a australiana estaria nas Filipinas ou no Japão. Até momento, no entanto, nenhum país confirmou seu paradeiro.

A imprensa australiana informou que ela estaria de férias nas Filipinas com três amigas.

Os jornais do grupo News Corp Australia informaram que Marilou, de origem filipina, morou na região conhecida como 'Gold Coast', leste da Austrália, e teria uma irmã que ainda vive na área.

"Não posso fazer comentários no momento, não posso dizer nada", afirmou sua irmã Liza Wener ao Daily Telegraph de Sydney, que informou que ela é avó.

O jornal também cita amigos de Marilou, segundo os quais a mulher morou por mais de uma década na Gold Coast e foi casada com um australiano, já falecido.

Há 20 anos ela se mudou para os Estados Unidos, onde supostamente dividiu uma casa com Paddock na localidade de Mesquite, Nevada, a 130 km de Las Vegas.

Não está claro se ela tinha um relacionamento com o atirador ou se eram apenas amigos, embora parte da imprensa se refira a Marilou com sua "companheira frequente".

* AFP