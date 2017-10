Kandahar 01/10/2017 | 11h57

Dez integrantes das forças de segurança afegãs morreram em um ataque de sua própria Aviação na província de Hemand, no sul do país - anunciou o governador neste domingo (1º).

O bombardeio por erro atingiu as tropas no terreno que tentavam expulsar membro do grupo talibã de um distrito considerado estratégico pelo governo, disse o governador Hayatullah Hayat à AFP.

* AFP