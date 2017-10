Beirute 02/10/2017 | 08h37

Oito combatentes do Hezbollah libanês, aliado ao regime do regime de Damasco, morreram em um ataque aéreo de um drono no centro da Síria, infomrou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

O OSDH, que não conseguiu identificar o drone, indicou que o ataque foi contra uma posição do movimento armado perto da cidade de Al Sujna, no deserto sírio.

Oito dos combatentes do Hezbollah morreram e 20 ficaram feridos.

* AFP