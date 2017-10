Enclave espanhol de Llívia, na França, celebra referendo catalão tranquilamente

Llívia 01/10/2017 | 18h27

Os moradores do pequeno povoado de Llívia, um enclave espanhol na França, votaram sem problemas, em clima tranquilo, neste domingo (1) no referendo sobre a independência da Catalunha.

A região, com cerca de 1.500 habitantes, está situada dentro do território francês, no departamento de Pirineus Orientais, a cerca de 100 km a oeste de Perpignan.

Dos mil moradores do povoado favoráveis à independência, 583 votaram até as 17h00 locais (12h00 em Brasília), disse à AFP o prefeito do município francês na fronteira com Estavar. As urnas vão ficar abertas até 20h00.

Outros eleitores puderam votar em municípios vizinhos, como Puigcerdà, cidade fronteiriça que enfrentou problemas tecnológicos.

Em Llívia, "a votação aconteceu tranquilamente", declarou Laurent Leygue, prefeito de Estavar. "Tem muita gente, duzentas pessoas fazem fila para depositar suas cédulas" no museu da Farmácia, neste povoado onde fica a farmácia mais antiga da Europa.

Segundo o governante, as pessoas idosas votaram primeiro, para que não tivessem que esperar de pé muito tempo, e foi organizado um almoço festivo à frente do museu.

Há alguns dias, os moradores de Llívia formaram uma imensa bandeira catalã no chão, com velas.

* AFP