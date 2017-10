Espanha autoriza extradição de hacker russo solicitada pelos EUA

Madri 03/10/2017 | 12h27

A Justiça espanhola autorizou nesta terça-feira (3) a extradição solicitada pelos Estados Unidos de um hacker russo supostamente preso em Barcelona em abril e acusado de ter orquestrado uma vasta rede de roubo de dados pessoais.

Jurisdição encarregada de casos complexos, a Audiência Nacional considerou "não relevantes os fundamentos de oposição" ao pedido de extradição de Peter Levachov, decidindo, portanto, acatar o pedido americano.

A defesa de Peter - ou Piotr - Levachov, de 37 anos, considerou que a demanda americana tinha "motivações políticas".

De acordo com seus advogados, o especialista em informática serviu no Exército russo e trabalhou para o partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin. No decorrer de suas atividades, teve acesso a documentos confidenciais e teme que as autoridades americanas exija esse material.

"Nenhuma das alegações relativas à motivação política (do pedido de extradição) foi aceita", retrucaram os magistrados da Audiência Nacional.

Levachov pode apresentar um recurso no prazo de três dias a contar de sua notificação.

Detido no início de abril no aeroporto de Barcelona, foi mantido preso na Espanha. Um júri de acusação de Connecticut (nordeste dos Estados Unidos) apresentou oito acusações, incluindo fraude informática.

Todas as acusações contra ele estão ligadas à rede Kelihos, a qual Levachov é acusado de ter dirigido. A rede era composta por milhares de computadores que ele havia infectado com programas maliciosos. Entre outras ações, esses softwares assumem o controle de computadores sem o conhecimento de seus proprietários, alegou a Procuradoria de Connecticut.

De acordo com a acusação, a rede Kelihos, operacional desde 2010, pode gerar mais de 2.500 spams por dia.

* AFP