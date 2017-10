EUA está triste por incidentes na Catalunha

Washington 03/10/2017 | 19h27

Os Estados Unidos estão "entristecidos" pelos feridos em meio ao referendo de domingo sobre a independência da região espanhola da Catalunha, disse nesta terça-feira a porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert.

"Estamos entristecidos pelas informações (...) sobre as muitas pessoas feridas nos acontecimentos do fim de semana", declarou Nauert.

"Continuamos dizendo (...) que incentivamos todas as partes a resolver suas divergências políticas de forma não violenta e de acordo com as leis da Espanha", afirmou a porta-voz nesta terça-feira, depois de um dia de greves e protestos na Catalunha que geraram choques com a polícia.

Sindicatos de policiais e cientistas políticos alertaram que o governo da Espanha corre o risco de perder o controle dessa rica região do nordeste que contribui com cerca de 20% do PIB do país.

* AFP