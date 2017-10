EUA: reservas de petróleo caem mais do que esperado

Nova York 04/10/2017 | 13h17

As reservas americanas de petróleo caíram muito mais do que se esperava - de acordo com dados do Departamento de Energia divulgados nesta quarta-feira (4).

Na semana encerrada em 29 de setembro, as reservas comerciais de petróleo recuaram 6 milhões de barris, a 465 milhões, quando analistas consultados pela Bloomberg previam uma queda de apenas meio milhão.

O furacão Harvey forçou o fechamento de refinarias no Texas e em Louisiana, o que elevou os estoques de petróleo e reduziu os de derivados.

As reservas de gasolina tiveram alta de 1,6 milhão de barris, quantidade maior do que a calculada pelos especialistas, de 1 milhão.

Os estoques de destilados recuaram 2,6 milhões de barris, contra uma queda estimada de 1,5 milhão.

A produção subiu levemente, a uma média de 9,56 milhões de barris por dia.

* AFP