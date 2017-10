Forças iraquianas entram em Hawija, reduto do EI

Hawijah 04/10/2017 | 06h12

As forças iraquianas entraram nesta quarta-feira na cidade de Hawija, último reduto do grupo Estado Islâmico (EI) no norte do Iraque, informaram fontes militares.

"Com a ajuda de Deus, o exército, a polícia federal e as forças de intervenção rápida começaram nesta quarta-feira uma grande operação para libertar o centro de Hawija e a cidade adjacente de Riad", afirmou em um comunicado o comandante das operações na região, o general Abdel Amir Yarallah.

Ao mesmo tempo, o general Raed Jawdat, chefe da polícia federal, anunciou a "terceira fase da operação de libertação de Hawija com fogo de artilharia e mísseis contra as posições do EI na cidade".

Há 13 dias as forças iraquianas iniciaram a operação para expulsar o EI de uma das duas regiões do país onde os extremistas do grupo ainda estão presentes. No período, as tropas governamentais assumiram o controle de quatro cidades.

A cidade de Hawija, a 230 km de Bagdá, é uma das últimas ainda sob controle do EI no Iraque. Como acontece na vizinha Síria, os extremistas foram expulsos nos últimos meses no Iraque da maioria dos territórios que conquistaram em 2014.

* AFP