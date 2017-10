Gás sarin foi utilizado na Síria dias antes do ataque de Khan Sheikhun (Opaq)

Haia 04/10/2017 | 10h57

O agente neurotóxico sarin foi utilizado em uma localidade no noroeste da Síria no final de março, cinco dias antes do ataque mortal de Khan Sheikhun, que matou mais de 80 pessoas, anunciou nesta quarta-feira a Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq).

"A análise das amostras coletadas (pela Opaq) refere-se a outro evento na parte norte da Síria em 30 de março deste ano", declarou o diretor-geral da Opaq, Ahmet Üzümcü, em uma entrevista à AFP.

"Os resultados comprovam a existência do sarin", acrescentou.

* AFP