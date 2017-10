Washington 02/10/2017 | 12h57

Os gastos no setor da construção nos Estados Unidos se recuperaram levemente em agosto, com alta de 0,5%, após dois meses de queda, segundo cifras do Departamento de Comércio publicadas nesta segunda-feira (2).

A expansão foi superior às expectativas dos analistas (+0,2%)

O impacto do furacão Harvey, que atingiu o Texas no fim de agosto, não foi quantificado. O órgão baseou este informe em estimativas nacionais, e não nas pesquisas regionais mensais.

* AFP