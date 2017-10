Identificam como tunisiano homem que matou duas mulheres em Marselha

Paris 03/10/2017 | 14h12

O homem que no domingo matou duas mulheres a facadas na principal estação de trens de Marselha foi identificado por autoridades tunisianas como Ahmed Hanachi, de 29 anos, anunciou nesta terça-feira o ministro do Interior francês, Gérard Collomb.

"Ao longo desses anos, tanto na França em 2005 e 2006 como na Itália, usou identidades distintas, dizendo que era marroquino, argelino ou tunisiano", explicou o ministro à Assembleia Nacional.

O assassinato das duas mulheres na estação central de Marselha (sul da França) foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI). O agressor foi abatido pouco depois do ataque por militares.

As vítimas eram duas mulheres de 20 anos, primas, uma delas oriunda de Lyon.

Uma das jovens, estudante de medicina em Marselha, tinha recebido a visita de sua prima e ambas se encontravam na estação de trem de Marselha quando foram assassinadas.

Em um contexto de contínua ameaça extremista na França desde 2015, os investigadores tentam determinar a personalidade do autor do ataque.

Na segunda-feira, o procurador encarregado da investigação, François Molins, revelou que o agressor havia sido detido dois dias antes em Lyon (centro-este) por roubo.

O agressor, estrangeiro e em situação irregular, era conhecido desde 2005 pelos serviços da polícia, sob sete identidades diferentes, por delitos de direito comum.

Além disso, nessa terça-feira, quatro pessoas foram detidas em Marselha em conexão com o Hanachi.

Os quatro foram "colocados em prisão preventiva por associação terrorista criminosa", indicou uma fonte da Justiça.

Os investigadores analisam os dados do celular do criminoso, a fim de determinar se ele tinha ligações com algum movimento extremista.

Por enquanto, a reivindicação pelo Estado Islâmico, poucas horas após o ataque, "é realmente questionável, porque nenhum elemento permite ligar o agressor a esta organização", segundo a mesma fonte judicial.

* AFP