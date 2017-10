Incêndio no leste da França deixa cinco mortos

Estrasburgo 02/10/2017 | 06h12

Cinco pessoas, incluindo quatro crianças, morreram e oito ficaram feridas no incêndio de um edifício durante a noite em Mulhouse, leste da França.

"Há quatro crianças e um adulto entre as vítimas. Estamos confirmando as identidades", disse à AFP o prefeito de Mulhouse, Jean Rottner.

"É terrível, a cidade está abalada com a tragédia", completou o prefeito.

"Era um edifício em bom estado, situado em um bairro tranquilo, onde não há nenhum problema particular", destacou Rottner.

O incêndio começou no porão do prédio de quatro andares, de acordo com os bombeiros, que foram alertados pouco depois da meia-noite.

Três dos oitos feridos estão internados em estado grave, de acordo com o site do jornal regional L'Alsace.

"O balanço muito grave do incêndio se deve, sobretudo, à fumaça", afirma o jornal.

ab/jlc/dab/cr.zm/es/fp

* AFP