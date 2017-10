Iraque autoriza os estrangeiros a deixar o Curdistão via Bagdá

Bagda 02/10/2017 | 06h17

As autoridades iraquianas autorizaram nesta segunda-feira os estrangeiros que entraram no Curdistão sem visto iraquiano a deixar a região autônoma via Bagdá sem pagar multa.

"Qualquer pessoa pode deixar o país via Bagdá sem pagar multa nem visto de saída", disse o ministro do Interior, Qasem al Araji.

Um funcionário do ministério informou que os vistos seriam facilitados para os jornalistas.

Os voos entre o Curdistão iraquiano e o exterior estão interrompidos desde sexta-feira à noite por ordem de Bagdá, que pretende obrigar a região autônoma a anular o recente referendo sobre a independência.

Os estrangeiros entram no Curdistão com um visto que geralmente é carimbado no aeroporto pelas autoridades regionais, que Bagdá não reconhece, e só podem deixar a região pelos dois aeroportos do Curdistão iraquiano.

* AFP