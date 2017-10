Quito 02/10/2017 | 19h57

A justiça do Equador decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva do vice-presidente Jorge Glas, investigado por envolvimento no escândalo de corrupção da Odebrecht.

Em uma audiência da Corte de Justiça de Quito, o juiz Miguel Jurado também embargou os bens e bloqueou as contas bancárias de Glas.

* AFP