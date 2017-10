Madri fará tudo o que a lei permite para impedir declaração catalã de independência

Madri 02/10/2017 | 07h22

O ministro espanhol da Justiça, Rafael Catalá, afirmou nesta segunda-feira que o governo fará "tudo o que a lei permite para impedir" uma declaração unilateral de independência na Catalunha.

O Executivo regional anunciou esta possibilidade no domingo à noite, após a conclusão do referendo de autodeterminação proibido pela justiça, quando seu presidente Carles Puigdemont disse que os catalãs "ganharam o direito de ter um Estado independente".

"Se alguém pretende declarar a independência de uma parte do território em relação à Espanha, como não pode, como não está dentro de suas competências, será necessário fazer tudo o que a lei permite para impedir que isto aconteça", respondeu, no entanto, o ministro da Justiça.

O ministro considerou que é "evidente" a necessidade de "recuperar o diálogo entre todas as forças políticas", depois de um dia no qual a polícia reprimiu os manifestantes que queriam votar na consulta proibida.

No entanto, ele fez uma advertência para uma futura negociação política: "Que ninguém imagine que como consequência do conflito que foi gerado nos últimos tempos alguém vai obter vantagens, isto seria pagar um preço por uma chantagem".

O presidente do Executivo espanhol, Mariano Rajoy, se reunirá nesta segunda-feira à tarde com o líder da oposição socialista, Pedro Sánchez, e com o do partido centrista 'Ciudadanos', Albert Rivera, que apoia o governante Partido Popular no Parlamento, onde é minoritário.

Eles devem abordar o futuro político imediato, mas um diálogo do primeiro-ministro conservador com Barcelona é considerado muito difícil, após as críticas que recebeu pelas imagens da polícia agredindo as pessoas que desejavam votar na consulta.

avl/pmr.zm/fp

* AFP