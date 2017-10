Milhares de pessoas protestam contra a violência policial em Barcelona

Barcelona 03/10/2017 | 09h57

Dezenas de milhares de pessoas protestavam nesta terça-feira em Barcelona como parte de uma greve geral nesta região espanhola para denunciar a violência policial para impedir o referendo, considerado ilegal pela justiça, de domingo passado.

"As ruas serão sempre nossas", "Fora as forças de ocupação", gritaram os participantes em várias passeatas e concentrações organizadas por toda a cidade, diante da sede do Partido Popular, que governa o país, ou da representação do governo espanhol na Catalunha.

* AFP