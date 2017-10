Namorada do atirador de Las Vegas viaja aos EUA

Manila 04/10/2017 | 01h27

A namorada do autor do massacre em Las Vegas, Stephen Paddock, abandonou Manila rumo aos Estados Unidos, informou uma porta-voz do Bureau de Migrações das Filipinas nesta quarta-feira.

Marilou Danley partiu em um voo da Philippine Airlines em direção a Los Angeles, disse a porta-voz Maria Antoinette Mangrobang.

Uma fonte da empresa aérea revelou que o avião partiu na noite de terça-feira.

Paddock, um contador aposentado de 64 anos, disparou contra milhares de pessoas que assistiam a um festival de música country em Las Vegas, matando 59 pessoas e ferindo quase 530.

Os investigadores querem entender como este americano branco sem antecedentes criminais acabou com um vasto arsenal com o qual abriu fogo no domingo de um quarto de hotel no 32º andar contra o festival ao ar livre.

Danley, uma avó australiana, já foi ouvida polícia, que descarta seu envolvimento no massacre.

* AFP