Nível mais alto do Coliseu será aberto a turistas pela primeira vez em 40 anos

Roma 03/10/2017 | 20h52

O nível mais alto do Coliseu de Roma será aberto ao público pela primeira vez em 40 anos, no dia 1 de novembro, disse o ministro da Cultura da Itália nesta terça-feira.

Os assentos no quinto nível do anfiteatro já foram reservados para as camadas mais baixas da sociedade romana antiga, embora proporcionassem uma vista deslumbrante - não só das batalhas de gladiadores, mas do coração de Roma.

"É uma vista incrível do Coliseu e de Roma, que o visitante lembrará como uma das coisas mais bonitas que viu em sua vida", disse o ministro da Cultura da Itália, Dario Franceschini.

Os turistas terão que agendar visitas guiadas, que levarão grupos de no máximo 25 pessoas de cada vez até o nível superior do monumento.

O tour começará por um corredor excepcionalmente bem conservado entre o segundo e o terceiro andares, onde os vestígios dos banheiros ainda podem ser vistos, disse a diretora do Coliseu, Rossella Rea.

Também há evidências de restaurações nas paredes, após um incêndio provocado por raios em 217 d.C.

A visita seguirá para o terceiro andar, onde as classes médias ficavam sentadas, e para o quarto, onde comerciantes apreciavam os espetáculos.

O primeiro nível, a uma curta distância do derramamento de sangue e da ação, era reservado para o imperador e seus senadores.

Concluído em 80 d.C., o Coliseu foi o maior anfiteatro construído durante o império romano.

* AFP