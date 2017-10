Odebrecht: Procuradoria do Equador pede prisão preventiva de vice-presidente

Quito 02/10/2017 | 16h07

A Procuradoria do Equador pediu nesta segunda-feira a prisão preventiva do vice-presidente Jorge Glas, investigado no escândalo de subornos pagos pelo grupo Odebrecht.

Glas, afastado de suas funções pelo presidente Lenín Moreno, em meio à profunda divisão entre os governistas, teria recebido do ex-diretor da Odebrecht no Equador José Conceição Filho 16 milhões de dólares em propina em troca de contratos de obras com o governo equatoriano.

Em uma audiência ante a Corte Nacional de Justiça (CNJ) em Quito, o procurador-geral, Carlos Baca, solicitou a prisão "em vista dos novos elementos de convicção na investigação por associação ilícita" contra Glas, que desde agosto está impedido de deixar o país.

O juiz Miguel Jurado deve pronunciar sua decisão às 17H00 (18H00 de Brasília).

* AFP