Bruxelas 04/10/2017 | 06h47

A Comissão Europeia iniciou uma nova ofensiva nesta quarta-feira contra a otimização fiscal das gigantes da internet no bloco, com ações contra as práticas da Amazon em Luxemburgo e as da Apple na Irlanda.

O Executivo europeu exigiu que Luxemburgo cobre da Amazon quase 250 milhões de euros por vantagens fiscais indevidas e, ao mesmo tempo, decidiu levar a Irlanda ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) por não cobrar da Apple quase 13 bilhões de euros.

* AFP