Nova York 04/10/2017 | 12h32

O preço do barril de petróleo em Nova York recuava pouco na abertura nesta quarta-feira (4), com investidores à espera dos dados semanais sobre as reservas dos Estados Unidos.

Às 13h GMT (10h em Brasília), o barril de light sweet crude (WTI) para novembro, referência americana do petróleo, tinha perdido um centavo, a 50,41 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP