Putin pede relações 'previsíveis e mutuamente benéficas' com EUA

Moscou 03/10/2017 | 11h02

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu nesta terça-feira (3) relações diplomáticas com os Estados Unidos que sejam "previsíveis e mutuamente benéficas", em discurso na cerimônia de entrega de credenciais ao novo embaixador americano na Rússia.

Na semana passada, o Senado americano confirmou o empresário, diplomata e antigo candidato à Presidência Jon Huntsman como embaixador dos EUA na Rússia, um posto crucial em um contexto de relações tensas entre ambas as potências.

"No que diz respeito às relações com os Estados Unidos, seu nível atual não é satisfatório", disse Putin no Kremlin, após receber as credenciais de Huntsman.

"Estamos a favor de uma cooperação construtiva, previsível e mutuamente benéfica. Estamos convencidos de que deveria se basear na adesão meticulosa aos princípios da igualdade, de respeito dos interesses nacionais e da não interferência nos assuntos internos", acrescentou.

O presidente Putin voltou a manifestar seus pêsames aos Estados Unidos pela tragédia de Las Vegas no domingo, na qual 59 pessoas morreram e 500 ficaram feridas.

* AFP