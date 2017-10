Rajoy: Estado de direito se impôs ao impedir o referendo catalão

Madri 01/10/2017 | 16h12

O chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy, disse neste domingo que o Estado de direito se impôs ao impedir, neste domingo (1), o referendo de independência da Catalunha, e que as forças de segurança cumpriram com sua obrigação ao reprimir a consulta, proibida pela Justiça.

"Hoje não houve um referendo de autodeterminação na Catalunha", afirmou Rajoy em discurso transmitido pela televisão, acrescentando que "nosso Estado de direito mantém sua fortaleza e sua vigência".

"Teria sido mais fácil para nós olhar para o outro lado", acrescentou o dirigente conservador, qualificando a consulta de um "ataque premeditado e consciente ao qual o Estado reagiu com firmeza e com serenidade".

Para ele, as forças de segurança, criticadas pela violência ao reprimir a realização da consulta, "cumpriram com sua obrigação e com o mandato que tinham da Justiça" na Catalunha.

* AFP