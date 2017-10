Setembro foi mês mais sangrento na Síria, com 3.000 mortos

Beirute 01/10/2017 | 08h27

Pelo menos 3.000 pessoas, entre elas 955 civis, morreram no conflito sírio em setembro, o mês mais letal de 2017 - anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) neste domingo (1º).

"Mais de 70% das vítimas civis morreram em ataques aéreos do regime, ou da Rússia, ou nos bombardeios da coalizão internacional" liderada pelos Estados Unidos, disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Com o apoio da Força Aérea russa, as forças do governo Bashar Al-Assad realizam uma ofensiva em Deir Ezzor, no leste da Síria, para retomar o território das mãos dos extremistas do Estado Islâmico (EI).

Já a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos oferece apoio aéreo às Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança curdo-árabe que combate o EI em seu bastião de Raqa, ao norte do país, e também em Deir Ezzor.

* AFP