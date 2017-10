Statoil investe US$ 25 milhões em projeto de energia solar brasileiro Apodi

Oslo 04/10/2017 | 06h17

O grupo petroleiro norueguês Statoil anunciou nesta quarta-feira o investimento de 25 milhões de dólares no projeto brasileiro de energia solar Apodi, que pretende levar energia elétrica a 160.000 residências na região nordeste do Brasil.

Com a quantia, a Statoil compra do grupo independente norueguês Scatec Solar 40% do projeto Apodi (162 megawatts) e 50% do capital do consórcio responsável por executar o projeto.

Apodi deve começar a funcionar a partir do fim de 2018, segundo a empresa.

"Apodi é um primeiro passo criterioso na indústria solar e que pode demonstrar que a energia solar representa para a Statoil oportunidades de crescimento flexíveis e rentáveis", afirmou a diretora de energias renováveis da empresa norueguesa, Irene Rummelhoff.

A Scatec Solar conserva a propriedade de 40% do projeto Apodi.

Este é o primeiro investimento em energia solar da Statoil, principal produtor de combustíveis da Noruega.

* AFP