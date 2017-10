Tillerson afirma que nunca pensou em renunciar ao governo Trump

Washington 04/10/2017 | 13h52

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou nesta quarta-feira (4) que nunca pensou em renunciar ao cargo, reagindo aos boatos sobre uma tensão crescente em sua relação com o presidente Donald Trump.

"Nunca me ocorreu considerar sair", garantiu Tillerson no Departamento de Estado, recusando-se, porém, a comentar os relatos de que teria chamado Trump de "estúpido" durante uma conversa com assessores.

De acordo com a rede NBC, Tillerson esteve prestes a apresentar sua demissão em junho. Além disso, as tensões em seu relacionamento com a Casa Branca teriam motivado uma mediação pacificadora do vice-presidente Mike Pence.

Tillerson negou essa versão.

"O vice-presidente nunca me convenceu a permanecer como secretário de Estado, porque eu nunca pensei em deixar essa posição", garantiu.

"O meu compromisso com o sucesso do nosso presidente e do nosso país é tão forte como no dia em que aceitei ser o secretário de Estado", frisou.

Referindo-se à conversa com assessores, Tillerson disse que o boato pretende "dividir o país, e não quero fazer parte desse esforço para dividir o governo".

Nos últimos dias, Tillerson foi mencionado de forma desfavorável nas mensagens de Trump no Twitter.

Em uma delas, por exemplo, o presidente afirmou que Tillerson estava "desperdiçando seu tempo" ao tentar negociar uma solução diplomática para as complicadas relações com a Coreia do Norte.

"Não se preocupe, Rex, faremos o que tivermos que fazer", acrescentou o presidente, em uma mensagem que foi interpretada em Washington como uma tentativa de afastar o magnata do petróleo das decisões centrais do governo.

Já durante a última Assembleia Geral da ONU, os rumores indicavam que a Casa Branca via com bons olhos um afastamento de Tillerson para dar lugar à atual representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, Nikki Haley.

* AFP