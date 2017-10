Torre Eiffel apaga luzes em homenagem às vítimas em Las Vegas

Paris 03/10/2017 | 00h47

A Torre Eiffel apagou suas luzes na noite desta segunda-feira para homenagear as vítimas do massacre em Las Vegas e do ataque em Marselha.

Ao menos 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas no domingo, quando um atirador abriu fogo contra um show de música country em Las Vegas, no tiroteio mais letal da história recente dos Estados Unidos.

Também no domingo, um homem esfaqueou duas mulheres na estação central de Marselha, no sul da França.

O Estado Islâmico reivindicou os dois ataques, mas não evidências de vínculos do grupo com os autores das ações.

"Vamos apagar a Torre Eiffel a partir da meia-noite para honrar as vítimas dos ataques em Marselha e Las Vegas", disse a prefeita Anne Hidalgo.

* AFP