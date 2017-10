Trump diz que "não tem ideia" se atirador de Las Vegas pertencia a EI

Aboard Air Force One 03/10/2017 | 20h52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que não sabe se Stephen Paddock, o homem armado por trás do ataque com arma mais violento na história recente dos EUA, estava ligado ao grupo do Estado islâmico.

Por meio de sua agência de notícias e propaganda Amaq, o grupo EI disse duas vezes que o atirador de Las Vegas, um contador aposentado de 64 anos, foi um de seus "soldados".

Perguntado por um repórter a bordo da Air Force One se acreditava na reivindicação, Trump disse: "não tenho ideia".

* AFP