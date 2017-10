Trump envia condolências após tiroteio em Las Vegas

Washington 02/10/2017 | 08h42

O presidente Donald Trump enviou nesta segunda-feira suas condolências aos familiares das vítimas do tiroteio em Las Vegas, que deixou ao menos 50 mortos e 200 feridos.

"Minhas mais sinceras condolências e simpatias às vítimas e famílias afetadas pelo terrível tiroteio em Las Vegas. Que Deus os abençoe!", escreveu no Twitter.

Pouco antes, a Casa Branca informou que notificou o presidente da tragédia e que a situação era monitorada de perto.

A polícia calcula que pelo menos 50 pessoas morreram no domingo à noite quando um homem abriu fogo contra a multidão que assistia a um show em Las Vegas, no que já é considerado o tiroteio mais violento da história dos Estados Unidos.

"Estamos calculando ao menos 50 mortos e 200 feridos a neste momento", afirmou o xerife Joseph Lombardo, que identificou o atirador - morto durante o ataque - como Stephen Paddock.

Paddock abriu fogo a partir do 32º andar do hotel Mandala Bay, que fica na avenida central Las Vegas Strip, onde acontecia a terceira e última noite de um festival de música country.

As circunstâncias do tiroteio, que aconteceu pouco depois das 22H00 locais (2H00 de Brasília), ainda são incertas e a motivação do criminosos desconhecida.

Nenhum grupo assumiu a autoria e ele é considerado um "lobo solitário".

* AFP