Uber limita poder do ex-presidente Kalanick

San Francisco 04/10/2017 | 00h37

A direção do Uber aprovou nesta terça-feira um plano que reduz a influência do ex-presidente executivo da empresa Travis Kalanick e abre a porta para um investimento colossal do grupo de telecomunicações japonês SoftBank.

A proposta adotada pela diretoria do Uber também promete acabar com os confrontos entre partidários de Kalanick e investidores que suspeitam que o fundador da empresa pretende voltar à direção.

"Hoje, após dar as boas-vindas aos novos diretores Ursula Burns e John Thain, a diretoria aprovou - por unanimidade - avançar com o investimento do SoftBank e modificar a política de administração empresarial para fortalecer sua independência e garantir a igualdade entre todos os acionistas", informou o Uber em e-mail.

"O interesse do SoftBank é um incrível voto de confiança no negócio do Uber e em seu potencial a longo prazo, e esperamos concluir este investimento nas próximas semanas".

A previsão é de que o Softbank injete entre 1 e 1,25 bilhão de dólares na empresa com sede em San Francisco, cujo valor atual é de 69 bilhões de dólares, segundo uma fonte ligada ao assunto.

Como medida de investimento secundário, o grupo japonês lançaria uma oferta pública para comprar entre 14% e 17% das ações em circulação de grandes investidores, segundo a fonte.

As alterações na política de gestão aprovadas pela diretoria, que dependem do investimento do SoftBank, incluem a eliminação do "super-voto" de algumas ações, como as controladas por Kalanick, visando limitar a influência dos fundadores do Uber.

Também há a exigência de mais de dois terços dos votos da diretoria para a aprovação de um novo diretor-executivo.

* AFP