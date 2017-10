Wall Street fecha com índices em recorde

Nova York 02/10/2017 | 18h42

Wall Street fechou nesta segunda-feira (2) com seus principais índices em recorde após divulgar dados que lançaram otimismo sobre a economia dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones avançou 0,68%, a 22.557,60 unidades, o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,32%, a 6.516,72 unidades, e o S&P 500 subiu 0,39%, a 2.529,12.

"O índice de atividade do setor industrial (em setembro) chegou ao seu nível mais alto desde maio de 2004", disse William Lynch da Hinsdale Associates.

O dado publicado nesta segunda, mostrou uma alta de dois pontos percentuais e ficou em 60,8%, bem acima dos 50%, que marcam o limite entre a retração e a expansão da atividade.

"O fato de estar acima dos 60% mostra que se alcançou um ritmo mais elevado de atividade. É a prova de que realmente o setor industrial está firme", completou Lynch.

Os analistas esperavam uma queda a 57,8%.

Nesta segunda, também foram divulgados os gastos com construção nos Estados Unidos, que subiram 0,05% em agosto após dois meses de quedas.

"Além das cifras, vemos especialmente que o otimismo dos mercados observado no fim do terceiro trimestre se mantém. O quarto trimestre normalmente é bom para as ações", disse Lynch.

O mercado também continua entusiasmado com o projeto de redução de impostos proposto pelos republicanos no Congresso.

"Há muito otimismo sobre os benefícios que a reforma fiscal trará para as pequenas e médias empresas", apontou Lynch.

O mercado de títulos estava em baixa. O rendimento dos bônus do Tesouro americano a 10 anos subia, às 20H20 GMT (17H20 em Brasília) a 2,339%, contra 2,333 de sexta-feira, e o dos bônus a 30 anos subia a 2,869%, contra 2,860% da sessão anterior.

* AFP