Erdogan: Estado palestino com Jerusalém Oriental como capital é 'necessário'

Ancara 03/12/2017 | 11h02

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse a seu colega palestino, Mahmud Abbas, que se deve estabelecer um Estado palestino independente com Jerusalém Oriental como capital - informou a agência Anadolu neste domingo (3).

"Instaurar um Estado palestino independente e soberano, com Jerusalém Oriental como capital, é necessário para garantir a paz e a estabilidade no Oriente Médio", declarou Erdogan a Abbas, em uma conversa por telefone no sábado à noite, segundo fontes presidenciais citadas pela Anadolu.

Erdogan reiterou ainda seu apoio à "justa causa" do povo palestino, afirmando que suspender as restrições impostas à Faixa de Gaza contribuiriam para instaurar a paz, completou a Anadolu.

A comunidade internacional nunca reconheceu Jerusalém como capital de Israel, nem a anexação de sua parte oriental conquistada em 1967. As embaixadas estrangeiras estão em Tel Aviv.

* AFP